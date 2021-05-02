В Татарстане в два раза увеличилось число возгораний на землях, прилегающих к лесам

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане по сравнению с прошлым годом в два раза возросло количество зафиксированных возгораний на землях, прилегающих к лесному фонду, сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров. По состоянию на 1 мая в республике зарегистрировали 335 термических точек.

На сегодняшний день в Татарстане действуют 20 лесопожарных станций второго типа и пять третьего типа. Также осуществляется космический, авиационный и наземный мониторинг пожароопасной обстановки в лесах.

Специалисты проводят комплекс мероприятий по их противопожарному обустройству, сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства РТ.

Напомним, в Татарстане с 26 апреля по 16 мая действует особый противопожарный режим: в этот период запрещается разводить костры, сжигать мусор и сухую траву.

Фото: realnoevremya.ru

Также с 15 апреля в Татарстане начался пожароопасный сезон. В перечень населенных пунктов, подверженных лесным пожарам, вошли Казань, Зеленодольск, Болгар, Тетюши, Высокая Гора, Елабуга и другие.

Во время действия пожароопасного сезона запрещено использовать мангалы и другие приспособления для приготовления пищи. Нельзя курить, бросать горящие спички и окурки, стрелять из ружья и использовать пиротехнику. Запрещается оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и другими горючими веществами обтирочный материал, заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания. Также нельзя оставлять в лесу мусор, содержащий бутылки и осколки стекла, и выжигать траву на полях.

Татьяна Демина