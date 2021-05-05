В Альметьевске в детском саду на майских праздниках открыли дежурную группу для работающих родителей

Фото: скриншот

В Альметьевске в детском саду на майских праздниках открыли группу для работающих родителей. Об этом рассказывается в сюжете телеканала ТНВ.

В детсаде №53 были организованы две дежурные группы. После опроса родителей до праздников было выявлено, что из 280 детей будет посещать учреждение в выходные 41 человек. Режим пребывания детей установлен с 6.00 до 18.00 — у них организован досуг, прием пищи и тихий час.

Недавно в Набережных Челнах воспитатели детских садов в социальных сетях возмутились тем, что им придется работать в майские праздники. С 4 по 7 мая в дошкольных учреждениях будут организованы дежурные группы для детей родителей, работающих на предприятиях непрерывного цикла.



Алексей Нечаев