Синоптики рассказали, какая погода ждет татарстанцев на этой неделе

Синоптики Гидрометцентра РТ дали прогноз погоды на эту неделю майских праздников в республике. Прогноз опубликован на сайте организации.

Завтра, 5 мая, в тыловой части уходящего циклона местами пройдет небольшой дождь. Днем ожидается сильный западный, северо-западный ветер порывами 15-17 м/с. Ночные температуры составят +2..+7°. Днем потеплеет до +9..+14°.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В четверг ночью под влиянием тылового гребня существенных осадков не прогнозируется. Но в условиях малооблачного неба и адвекции холодного воздуха северных широт похолодает до 0..+5°. Днем осадков также не ожидается, прогнозируется потепление до +15..+20°.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в пятницу, 7 мая, и в субботу, 8 мая, республика будет располагаться в поле повышенного атмосферного давления. Вероятность осадков небольшая. Температуры повысятся. Ночью потеплеет до +6..+11°, днем до +17 ..+23.

Ранее профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что погода на майских праздниках в республике будет неустойчивой.

Татьяна Леухина