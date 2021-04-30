Профессор КФУ рассказал о погоде в Казани на майские праздники

Фото: Максим Платонов (архив)

Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что в первую неделю мая погода в Казани будет неустойчивая, в отдельные дни — солнечная или с осадками.



По прогнозу эксперта, в первую неделю мая не ожидается ни заморозков, ни засухи. Однако и особо теплой погоды в первую декаду ждать не стоит: температура воздуха составит порядка +10 градусов, тогда как средний климатический показатель должен быть в районе +11...+13 градусов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Переведенцев отметил, что сейчас погода в городе определяется западным процессом. Переведенцев напомнил, что в субботу, 1 мая Гидрометцентр России прогнозирует дожди: может выпасть пятая часть месячной нормы осадков (9 мм).

2 и 3 мая ожидается солнечная погода, а уже 4 мая западный циклон принесет большое количество осадков, однако температура воздуха составит до +17 градусов, сообщает медиапортал КФУ.

Отметим, что синоптики прогнозируют татарстанцам сильный ветер и дожди до конца этой недели. В Гидрометцентре РТ ожидают, что в начале следующей неделе в республике потеплеет: 4 мая прогнозируются дожди и до +24 градусов.

Татьяна Демина