Татарстанский BMX-райдер Ирек Ризаев стал серебряным призером Kalashnikov Cup

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Накануне в Ижевске Bmx-райдер из Казани Ирек Ризаев занял второе место на международных соревнованиях Kalashnikov Cup по BMX-фристайлу.



Первое место занял венесуэльский райдер Даниэль Дерс, набравший 90.33 очков. Ирек Ризаев набрал 89 очков. Бронзовым призером стал другой россиянин — Никита Фоминов с 85.33 очками.



На текущий момент татарстанец занимает первое место в мировом индивидуальном рейтинге среди мужчин (элита) в дисциплине ВМХ-фристайл-парк c результатом 600 очков.



Напомним, Ирек Ризаев был признан спортсменом года по итогам 2020 года в Татарстане.