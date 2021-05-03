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Татарстанский BMX-райдер Ирек Ризаев стал серебряным призером Kalashnikov Cup

22:15, 03.05.2021 2
Татарстанский BMX-райдер Ирек Ризаев стал серебряным призером Kalashnikov Cup
Фото: YouTube

Накануне в Ижевске Bmx-райдер из Казани Ирек Ризаев занял второе место на международных соревнованиях Kalashnikov Cup по BMX-фристайлу.

Первое место занял венесуэльский райдер Даниэль Дерс, набравший 90.33 очков. Ирек Ризаев набрал 89 очков. Бронзовым призером стал другой россиянин — Никита Фоминов с 85.33 очками.

На текущий момент татарстанец занимает первое место в мировом индивидуальном рейтинге среди мужчин (элита) в дисциплине ВМХ-фристайл-парк c результатом 600 очков.

Напомним, Ирек Ризаев был признан спортсменом года по итогам 2020 года в Татарстане.

Спорт УдмуртияТатарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 03 май
    Талант!
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  • Анонимно 03 май
    Молодцы Ирек и Никита успехов и здоровья в жизни !!!
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