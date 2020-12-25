Спортсменом года в Татарстане признали BMX-фристайлера из Казани

Сегодня в Поволжской государственной академии спорта и туризма была проведена церемония награждения в номинации «Спортсмен года» Республики Татарстан.

Главный приз на церемонии неожиданно получил Ирек Ризаев, BMX-фристайлер из Казани. Именно он участвовал в промо-акции одного из известных мировых брендов энергетических напитков, проехав по трамплинам Казанского кремля в 2019 году.

В августе нынешнего года Ирек Ризаев стал чемпионом России по ВМХ-фристайлу. Он набрал 95,6 балла по итогам соревнований, оставив позади петербуржца Константина Андреева.



Спортсменкой года была выбрана бадминтонистка Евгения Косецкая. А лучшей командой года второй раз подряд признали челнинский «КАМАЗ-Мастер», который в очередной раз выиграл «Дакар». Лучшей спортсменкой с ограниченными возможностями здоровья стала Наталья Кулагина.

Лучшим тренером года признан главный тренер женской волейбольной команды «Динамо— Ак Барс» Ришат Гилязутдинов. В этом году его команда стала чемпионом страны, а также завоевала Кубок и Суперкубок России.