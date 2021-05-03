В ходе ближайшего саммита НАТО будут обсуждаться вопросы безопасности Украины

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в ходе ближайшего саммита НАТО в июне будут обсуждаться вопросы безопасности Украины, а также шаги, которые необходимо сделать Киеву для вступления в альянс. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я рассказал господину президенту (Зеленскому) о перспективе приближающегося саммита Бухарестской девятки, то есть государств Центральной Европы — членов НАТО, который через неделю состоится в Бухаресте, где мы будем разговаривать о проблемах безопасности, и думаю, что вопрос Украины и Белоруссии будет там очень-очень важной темой, особенно Украины», — сказал он.

Ранее в НАТО прокомментировали завершение учений на юге России.

«Любые шаги по деэскалации со стороны России можно считать важными и давно назревшими… НАТО сохраняет бдительность, и мы продолжим внимательно следить за неоправданным наращиванием военной мощи России на территории и у границ Украины», — сказал представитель альянса.

Алексей Нечаев