В НАТО прокомментировали завершение учений на юге России

В НАТО прокомментировали завершение учений на юге России, сообщает РИА Новости.

«Любые шаги по деэскалации со стороны России можно считать важными и давно назревшими… НАТО сохраняет бдительность, и мы продолжим внимательно следить за неоправданным наращиванием военной мощи России на территории и у границ Украины», — сказал представитель альянса.

До 1 мая будут возвращены в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ, приказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Ранее сообщалось, что в Крыму проводятся учения в рамках внезапной проверки боеготовности войск с участием Шойгу.

Алексей Нечаев