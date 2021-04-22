В НАТО прокомментировали завершение учений на юге России
В НАТО прокомментировали завершение учений на юге России, сообщает РИА Новости.
«Любые шаги по деэскалации со стороны России можно считать важными и давно назревшими… НАТО сохраняет бдительность, и мы продолжим внимательно следить за неоправданным наращиванием военной мощи России на территории и у границ Украины», — сказал представитель альянса.
До 1 мая будут возвращены в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ, приказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Ранее сообщалось, что в Крыму проводятся учения в рамках внезапной проверки боеготовности войск с участием Шойгу.
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