В Челнах отчим спас падчерицу от насильника

В Набережных Челнах отчим спас падчерицу от насильника в подвале, сообщили «Челнинские известия».

37-летний мужчина устроил свидание с 21-летней девушкой в подсобке знакомого сантехника, которая находится в подвале жилого дома. Он предложил ей вступить в интимную связь — девушка отказалась, но мужчина удерживал ее. Отмечается, что он был под наркотическими веществами и избивал девушку. Она смогла отправить сообщение своему отчиму, который спас ее.

Сообщается, что злоумышленник был жив, когда отчим с падчерицей уходили, при этом он был найден у подвала мертвым. По предварительной версии, смерть наступила от передозировки.

По данному факту проводится проверка для установления всех подробностей и обстоятельств произошедшего.

В марте Набережночелнинский горсуд отправил в СИЗО трех подростков 15 и 16 лет, задержанных по делу об изнасиловании 17-летней девушки. Вину в преступлении они не признают, уточнили «Реальному времени» в Следкоме по РТ.



Алексей Нечаев