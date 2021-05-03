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В Челнах отчим спас падчерицу от насильника

16:11, 03.05.2021 2
В Челнах отчим спас падчерицу от насильника
Фото: pxhere.com

В Набережных Челнах отчим спас падчерицу от насильника в подвале, сообщили «Челнинские известия».

37-летний мужчина устроил свидание с 21-летней девушкой в подсобке знакомого сантехника, которая находится в подвале жилого дома. Он предложил ей вступить в интимную связь — девушка отказалась, но мужчина удерживал ее. Отмечается, что он был под наркотическими веществами и избивал девушку. Она смогла отправить сообщение своему отчиму, который спас ее.

Сообщается, что злоумышленник был жив, когда отчим с падчерицей уходили, при этом он был найден у подвала мертвым. По предварительной версии, смерть наступила от передозировки.

По данному факту проводится проверка для установления всех подробностей и обстоятельств произошедшего.

В марте Набережночелнинский горсуд отправил в СИЗО трех подростков 15 и 16 лет, задержанных по делу об изнасиловании 17-летней девушки. Вину в преступлении они не признают, уточнили «Реальному времени» в Следкоме по РТ.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 03 май
    А я то вот думаю, к чему на заставке фото ОП "Дальний".
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  • Анонимно 04 май
    Что уж эта девушка в 21 год по подвалам то лазает,на свидание она пошла,хи хи . наверное она его любила.
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