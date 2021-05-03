В Еврокомиссии разъяснили предложение о въезде в ЕС для вакцинированных туристов

Фото: Максим Платонов

Предложение Еврокомиссии разрешить въезд в Евросоюз вакцинированным иностранным туристам не освобождает этих людей от карантина и необходимости сдавать ПЦР-тесты, заявил официальный представитель Еврокомиссии Адальберт Янс, сообщила RT.



«Наше предложение предусматривает возможность въезда в ЕС, однако оно не предписывает странам ЕС освобождать этих людей от действующих эпидемиологических мер, в частности, карантина или ПЦР-тестов», — сказал он.

фото: Максим Платонов

Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд туристам, прошедшим вакцинацию от COVID-19. Препараты при этом должны пройти сертификацию Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).



Алексей Нечаев