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В Еврокомиссии разъяснили предложение о въезде в ЕС для вакцинированных туристов

15:39, 03.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Еврокомиссии разъяснили предложение о въезде в ЕС для вакцинированных туристов
Фото: Максим Платонов

Предложение Еврокомиссии разрешить въезд в Евросоюз вакцинированным иностранным туристам не освобождает этих людей от карантина и необходимости сдавать ПЦР-тесты, заявил официальный представитель Еврокомиссии Адальберт Янс, сообщила RT.

«Наше предложение предусматривает возможность въезда в ЕС, однако оно не предписывает странам ЕС освобождать этих людей от действующих эпидемиологических мер, в частности, карантина или ПЦР-тестов», — сказал он.

фото: Максим Платонов

Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд туристам, прошедшим вакцинацию от COVID-19. Препараты при этом должны пройти сертификацию Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Алексей Нечаев
ОбществоМедицинаВласть
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