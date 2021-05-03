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Путин утвердил поручения по итогам послания Федеральному собранию

13:29, 03.05.2021
Путин утвердил поручения по итогам послания Федеральному собранию
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию от 21 апреля, сообщает ТАСС.

Так, правительство должно обеспечить финансирование расходов на мероприятия в перечне. Доклад правительство должно предоставить до 1 июня и далее — один раз в квартал. Общероссийскому народному фронту рекомендовано обеспечить мониторинг реализации поручений. По этой теме доклад ожидается 1 августа и далее — раз в квартал.

Всего в перечне 18 пунктов. Адресованы в основной массе поручения правительству РФ и другим органам власти, но есть рекомендации и для регионов.

Ранее Путин подписал пакет законов, запрещающих государственным и муниципальным служащим, военным и некоторым иным категориям лиц иметь иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
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