Путин утвердил поручения по итогам послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию от 21 апреля, сообщает ТАСС.



Так, правительство должно обеспечить финансирование расходов на мероприятия в перечне. Доклад правительство должно предоставить до 1 июня и далее — один раз в квартал. Общероссийскому народному фронту рекомендовано обеспечить мониторинг реализации поручений. По этой теме доклад ожидается 1 августа и далее — раз в квартал.

Всего в перечне 18 пунктов. Адресованы в основной массе поручения правительству РФ и другим органам власти, но есть рекомендации и для регионов.

Ранее Путин подписал пакет законов, запрещающих государственным и муниципальным служащим, военным и некоторым иным категориям лиц иметь иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом.

Маргарита Головатенко