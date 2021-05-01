Путин подписал закон, запрещающий госслужащим иметь иностранное гражданство

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, запрещающих государственным и муниципальным служащим, военным и некоторым иным категориям лиц иметь иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом, сообщает ТАСС.



Теперь работники госорганов обязаны сообщать о том, что не имеют российского гражданства или имеют иностранное гражданство либо подданство или вид на жительство. Работник должен будет сообщить о прекращении гражданства РФ — тогда договор с ним расторгается. Речь в данном случае идет о должностях, имеющих допуск к государственной тайне.

Фото: kremlin.ru

20 января законопроект, запрещающий вид на жительство за рубежом для всех госслужащих и военных, приняли в первом чтении.

Маргарита Головатенко