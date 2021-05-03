В Советском районе Казани обнаружили труп мужчины

Фото: скриншот видео «Татарстан-24»

На улице Сахарова в Казани обнаружили труп мужчины. По предварительной информации, он упал с надземного перехода.



По рассказам очевидцев, мужчина был жив после падения — зашел в магазин и попросил воды. Затем он вышел и упал на землю, сообщает «Татарстан-24».



Сегодня в Казани сбили человека на пешеходном переходе. Это произошло на Танковом кольце. Пострадавший получил травмы, его госпитализировали в больницу.

Маргарита Головатенко