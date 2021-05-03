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В Советском районе Казани обнаружили труп мужчины

12:19, 03.05.2021
В Советском районе Казани обнаружили труп мужчины
Фото: скриншот видео «Татарстан-24»

На улице Сахарова в Казани обнаружили труп мужчины. По предварительной информации, он упал с надземного перехода.

По рассказам очевидцев, мужчина был жив после падения — зашел в магазин и попросил воды. Затем он вышел и упал на землю, сообщает «Татарстан-24».

Сегодня в Казани сбили человека на пешеходном переходе. Это произошло на Танковом кольце. Пострадавший получил травмы, его госпитализировали в больницу.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
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