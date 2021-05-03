В Белоруссии рассказали подробности дела о госперевороте

Замминистра внутренних дел Белоруссии Николай Карпенков рассказал, что обвиняемые в подготовке покушения на президента страны Александра Лукашенко и в попытке госпереворота оказались «мелкими мошенниками, крадунами». По его словам, они не похожи ни на революционеров, ни на героев, готовых жертвовать собой.

Карпенков заявил, что целью злоумышленников было «перехватить финансовые потоки, вывести их на себя под какие-то невероятные темы и подкупы людей, которые будут им помогать».

Он добавил, что власти Белоруссии не допустят государственного переворота, а всех радикально настроенных лиц, которые попытаются предпринять какие-либо действия в этом направлении, обезвредят правоохранительные органы, пишет «РИА Новости».

В середине апреля Лукашенко сообщил о задержании группы лиц, которые планировали покушение на него и его детей. После этого возбудили уголовное дело по ст. 357 Уголовного кодекса Белоруссии — заговор или иные действия с целью захвата власти неконституционным путем. Обвиняемые свою вину признали.



Фото: kremlin.ru

Белорусский лидер заявлял, что в деле замешены спецслужбы США, однако в американском Госдепартаменте назвали сообщение о своей причастности к покушению «абсолютно ложным».

Татьяна Демина