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В Казани встретили Благодатный огонь и провели Великую пасхальную вечерню

20:31, 02.05.2021
В Казани встретили Благодатный огонь и провели Великую пасхальную вечерню
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Сегодня в Казань прибыл Благодатный огонь, который накануне сошел в иерусалимском храме Гроба Господня. Его доставили в Благовещенский собор, где владыка Кирилл совершил Великую пасхальную вечерню.

В Instagram-аккаунте Татарской митрополии поделились кадром видео из самолета, на котором запечатлен Благодатный огонь, транспортируемый в Казань.

Скриншот

Трансляция богослужения проходила на УouTube-канале Татарской митрополии.

Планируется, что в понедельник утром, 3 мая, Благодатный огонь доставят в Набережные Челны в Свято-Вознесенское Архиерейское подворье. Там в 8.00 начнется богослужение.

В ночь на 2 мая владыка Кирилл возглавил пасхальные богослужения в Благовещенском соборе Казанского кремля. Подробнее о том, как все проходило, — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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