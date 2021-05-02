Россия сыграет с Белоруссией в четвертьфинале ЮЧМ-2021 по хоккею
Сборная России крупно обыграла команду Чехии (11:1) в матче группового раунда юниорского чемпионата мира по хоккею в США.
В составе российской команды хет-триком отметился Мичков, еще по две шайбы забросили Свечков и Полтапов. Первый гол на турнире забил нападающий из системы казанского «Ак Барса» Кателевский.
Благодаря этой победе Россия вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места в группе В, пропустив вперед только Финляндию из-за поражения в очной встрече.
В четвертьфинале турнира россияне сыграют с Белоруссией.
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