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Россия сыграет с Белоруссией в четвертьфинале ЮЧМ-2021 по хоккею

10:03, 02.05.2021
Россия сыграет с Белоруссией в четвертьфинале ЮЧМ-2021 по хоккею
Фото: fhr.ru

Сборная России крупно обыграла команду Чехии (11:1) в матче группового раунда юниорского чемпионата мира по хоккею в США.

В составе российской команды хет-триком отметился Мичков, еще по две шайбы забросили Свечков и Полтапов. Первый гол на турнире забил нападающий из системы казанского «Ак Барса» Кателевский.

Благодаря этой победе Россия вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места в группе В, пропустив вперед только Финляндию из-за поражения в очной встрече.

В четвертьфинале турнира россияне сыграют с Белоруссией.

СпортХоккей
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