Американцев обыграли на кураже, финнам проиграли из-за усталости

Камбэки ЧМ, юный финн едва не сломал шею, а чешский ветеран скончался

На юниорском чемпионате мира по хоккею прошло два тура, а событий уже столько, что хватило бы на неделю обсуждения. Россияне бодро начали, отыгравшись в противостоянии с США, но отдали почти выигранный матч Финляндии. «Реальное время» желает здоровья финну, соболезнует о чехе и смеется от качества трансляции из Америки.

Похоже, что у нас определились с основным вратарем

Победа в стартовом матче с Америкой — 7:6 получилась настолько запоминающейся, что комментаторы матча с Финляндией обсуждали ее практически весь первый период. Высказалось большое количество хоккейных персонажей, но само развитие сюжета в игре насторожило. Во-первых, разочаровали голкиперы. Кирилл Герасимюк пропустил три шайбы и уступил место в воротах Арсению Бринкману, который также пропустил три, но уж за два периода. Забегая вперед, скажем, что Сергей Иванов в матче с финнами также пропустил три, но за полный матч с овертаймом, но важно — сколько он потащил. Несколько сейвов в течение матча украсили бы карьеру любого вратаря, и не было ни одной результативной ошибки, в отличие от коллег. Так что с основным вратарем на турнир тренеры, скорее всего, определились, хотя предполагалось, что надо это делать до старта.

Любопытным выглядит и другая сюжетная линия, с камбэком россиян в первом поединке и с камбэком соперника во втором. Автору это напомнило ЧМ-1978 года в Вене, когда финны сыграли точно так же. Вначале обыграли Канаду — 6:4, уступая — 1:4, и в следующем туре повели — 4:1 с Чехословакией, в итоге проиграв ей — 4:6. Поэтому все разговоры о юниорском хоккее, возможно, нужно забыть, а подумать об элементарной усталости. Играть с двумя столь сложными противниками в суточном промежутке — это какой-то эксперимент на выживание. Тут и так состав нашей группы вызывает недоумение, поскольку потенциальный аутсайдер Германия выглядит посильнее аж трех команд из соседней группы. Так еще и календарь подсуропил.

В доказательство этой версии — беседы комментаторов матча, которые называли ведущих участников эпизода. Один из лидеров команды Иван Мирошниченко был назван только в составе первой пятерки и затем всплывал в разговоре только как автор дубля в ворота американцев. Фамилию Даниила Лазутина произнесли американские комментаторы, чьи голоса не смогли заглушить при трансляции. Они что-то там обсуждали, скорее всего, даже не самого хоккеиста, а маму, ушедшую из спорта, после скандала на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, после чего сразу же и родила сына. Юров, как и Чебриков, ушел на второй план перед заключительным периодом, когда еще обсуждали Мичкова — Свечкова, но в конце матча чаще произносились фамилии вратаря и защитников. Сборная «сдувалась» на глазах, просто до определенного момента финны не могли преобразовать в голы свое игровое преимущество, в том числе и по количеству бросков — 55:27. Два удаления в овертайме также не показатель свирепости арбитров, просто наши элементарно не поспевали за соперниками.

Сдулись после страшной травмы финна

Неожиданно полное преимущество финны получили после того, как с площадки увезли на медицинской каталке одного из лидеров команды Оливера Капанена. Тот на всей скорости воткнулся головой в борт, и это выглядело страшно на картинке, во время единственного повтора, а еще страшнее во время, когда его пытались погрузить на носилки. День и так выдался траурным для мирового хоккея, поскольку умер известный хоккеист Мирослав Фричер, который мог стать звездой мирового хоккея, но предпочел стать звездой НХЛ, сбежав из Чехословакии за океан в 22 года. В любом случае, Капанену здоровья, а финны молодцы. Автор сам был в ситуации, когда матч пришлось продолжать после того, как один из соперников сломал ногу, так вот, психологически это очень сильно надламывает, и после продолжения игры о ней уже совсем не думаешь. Эта ситуация могла произойти и с финнами, которые к тому моменту уступали — 1:3, а до конца матча оставалось только четыре минуты. Но сложилась удивительная ситуация, что после травмы «перестали играть» россияне, как будто их массово накрыло молочной кислотой и сил не хватало даже на то, чтобы элементарно выбросить шайбу из зоны. В итоге тактика постоянного давления принесла пользу команде соперников, забросивших две шайбы за три минуты. Кто помнит финал молодежного чемпионата мира 2020 года, когда Россия отдала Канаде игру в момент, когда ничего не предвещало перелома, тот поймет, что и сейчас происходило точно так же.

«Татары» в сборных

В то время, когда лидеры подсдулись, на первый план эпизодически выходили игроки третьего-четвертого звеньев, где как раз и находятся представители «Ак Барса». Дмитрий Кателевский выходил один на дин с финским голкипером, буквально за шаг-два опередив защитников соперника и создав сам себе момент. Но голкипер бросок парировал. Что касается Ивана Меховова, то он был одним из самых активных участников навала в начале третьего периода, когда безуспешно «ковырял» шайбу на пятачке, и в тот момент, кстати, вообще ничего не предвещало итоговый перелом. Мы вели — 3:1, при этом владея территориальным и игровым преимуществом.

Заведя разговор о двух «барсах» в нынешней сборной, уместно напомнить об игроках из Татарстана в предыдущих командах. Хотя достаточно сложно оценить будет вклад татарстанского хоккея в составы юниорских и молодежных сборных. Все понятно только со школой ХК «Нефтехимик». Там все свои: Максим Березин, Максим Грошев, Андрей Сергеев, выступавшие на U 18. Плюс воспитанники клуба Павел Куликов, Дамир Шарипзянов, Богдан Якимов, Наиль Якупов, уроженцы Нижнекамска Ринат Валиев, Михаил Сергачев, которые с юных лет отправились покорять заокеанский хоккей, Егор Валеев, 1999 года рождения, отправившийся на Землю обетованную, чтобы играть за сборную Израиля.

Что касается представителей «Ак Барса», то здесь всегда есть риск запутаться. Даже в нынешнем составе оба «Барса» — это уроженец башкирского города Салават Иван Меховов, уже с 14-летнего возраста находящийся в системе «Ак Барса», и уроженец Оренбурга Дмитрий Кателевский. Исторически можно вспомнить уроженцев Казани Андрея Макарова и Всеволода Скотникова, так и не сыгравших пока за «Ак Барс», а можно Зията Пайгина из Пензы или саратовца Марушева, также представлявших в сборной «Ак Барс».

Самый весомый вклад в сборные страны «Ак Барс» выдавал из трех лучших возрастов.

Это 1993 год рождения — Альберт Яруллин, киевлянин Владимир Ткачев, Антон Савельев из Московской области. Это 1996 год — Максим Лазарев, Радель Фазлеев, новочебоксарец Александр Протапович и Евгений Свечников из Барнаула. Наконец, 2000 год — Даниил Журавлев, Амир Мифтахов, уроженец Ангарска Дмитрий Воронков, Андрей Свечников из Барнаула, саратовец Александр Хованов.

Есть еще любопытная деталь: воспитанники «Ак Барса» выстреливают на ранних этапах. Так, на зимней Юношеской Олимпиаде 2012 года выступал квинтет «барсов» — Лазарев, Протапович, Свечников, а также Эдуард Насыбуллин и Ростислав Осипов, уступившие в составе сборной страны соперникам из Финляндии, которыми руководил тогда, кстати, Томи Ламса, нынешний наставник «Салавата Юлаева». Через год на Европейский зимний юношеский фестиваль привлекались Фазлеев и Марк Марин. Через четыре года система «Ак Барса» также делегировала на эти соревнования солидный десант: Журавлев, Мифтахов, А. Свечников, Хованов, а также Павел Купчихин и Ильяс Ситдиков.

«Как тебе такое, Илон Маск?»

Ну и в завершение нельзя не сказать о качестве трансляций с нынешнего ЮЧМ из Фриско и Плейно, к большому хоккею отношения не имеющих. Понятно, что это юниорский чемпионат, но качество трансляций с него создает впечатление, что хозяева вообще не заморачивались. Одна камера, постоянное торможение картинки, отсутствие в графике времени удаленных игроков сильно мешало просмотру. Поначалу не было повторов, первый из которых появился только во втором периоде, и завершился демонстрацией темного экрана. Полноценный повтор удалось наладить только к середине матча, что позволило увидеть прекрасную голевую комбинацию российской сборной, завершившуюся взятием ворот — 3:1. Кстати, когда россияне вели — 2:1, телевизионная графика демонстрировать, что побеждают… финны. А уж тот факт, что судья-хронометрист не останавливал секундомер в перерывах и чистое время в первом и втором периодах оказалось меньше 20 минут, это вообще за гранью. «Колхоз», как любит в таком случае приговаривать Александр Радулов, как раз играющий поблизости от Фриско, в «Даллас Старс». Нельзя не согласиться, вспомнив, как перед вторым периодом судьи разгоняли воду за воротами россиян, поскольку она просто не успела замерзнуть и превратиться в лед. Не исключено, что именно это и стало причиной жуткой травмы Капанена, поскольку он прилично разогнался и ноги, вязнувшие во льду, просто не успевали за корпусом.

Сейчас россияне отдохнут, и после столь плотного начала у них будет «десерт» из команд Германии и Чехии. Стратегически поражение от финнов ничего не изменило, две победы в основное время гарантируют второе место в группе, которое также выглядит привлекательным, поскольку с него команда выйдет на Беларусь. Сябры разгромили Швейцарию — 7:1, а затем должны сделать отбивную из аутсайдера группы Латвии, в отместку за то, что «старшие товарищи» отняли у них взрослый чемпионат мира, который должен был пройти в Беларуси и Латвии. После этого они выйдут в четвертьфинал с чувством выполненного долга.