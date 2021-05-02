Путин поздравил православных жителей России с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил с праздником Пасхи православных россиян. Глава государства присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Путин отметил, что Пасха олицетворяет торжество жизни, добра и справедливости и имеет огромное нравственное значение. Этот праздник пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним.

Фото: kremlin.ru

Он также обратил внимание на плодотворную и востребованную деятельность Русской православной церкви, а также иных христианских конфессий, направленную на поддержание гражданского мира и согласия в стране, развитие межрелигиозного и межнационального диалога.

«Церковь неустанно заботится о продвижении в обществе высоких идеалов и семейных традиций, воспитании подрастающего поколения, многое делает для решения насущных социальных проблем. И конечно, особо отмечу неустанное, истинно подвижническое служение Церкви, которое в нынешнее сложное время стало надежной духовной опорой для миллионов людей», — говорится в тексте поздравления, которое приводит RT.

Ранее православных татарстанцев с Пасхой поздравил президент республики Рустам Минниханов.

Татьяна Леухина