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Путин поздравил православных жителей России с Пасхой

10:35, 02.05.2021 3
Путин поздравил православных жителей России с Пасхой
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил с праздником Пасхи православных россиян. Глава государства присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Путин отметил, что Пасха олицетворяет торжество жизни, добра и справедливости и имеет огромное нравственное значение. Этот праздник пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним.

Фото: kremlin.ru

Он также обратил внимание на плодотворную и востребованную деятельность Русской православной церкви, а также иных христианских конфессий, направленную на поддержание гражданского мира и согласия в стране, развитие межрелигиозного и межнационального диалога.

«Церковь неустанно заботится о продвижении в обществе высоких идеалов и семейных традиций, воспитании подрастающего поколения, многое делает для решения насущных социальных проблем. И конечно, особо отмечу неустанное, истинно подвижническое служение Церкви, которое в нынешнее сложное время стало надежной духовной опорой для миллионов людей», — говорится в тексте поздравления, которое приводит RT.

Ранее православных татарстанцев с Пасхой поздравил президент республики Рустам Минниханов.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 02 май
    хоть шапку одел,рога видны.
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  • Анонимно 02 май
    ,,Православных жители России,лучше уж сказал бы ясно и коротко- жители Русских в составе Федерации.Страна то общая,а не только ихняя.
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  • Анонимно 02 май
    Как же было раньше,до развала СССР, хорошо-никто некого и не обижал и не кто не кого не обозвал и не оскорблял. Просто Мы живем СССР или приехали-переехали жить из Армянской ССР в Татарскую автономную Республику.
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