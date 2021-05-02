Минниханов поздравил православных татарстанцев с Пасхой

Фото: Ринат Назметдинов

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил православных жителей республики с Пасхой. Обращение опубликовала пресс-служба президента РТ.

«Крестный подвиг Спасителя, поправшего смерть и победившего ад, наполнил жизнь миллионов людей великим смыслом, осветив им дорогу к вере, истине и совершенству. У выдающегося русского поэта Ивана Бунина на этот счет есть прекрасные строки: «Христос воскрес! Опять с зарею редеет долгой ночи тень, опять зажегся над землею для новой жизни новый день», — говорится в сообщении.

Фото: tatarstan.ru

Минниханов отметил, что у разных народов, проживающих в Татарстане, есть свои культурные особенности празднования Пасхи. Это придает торжеству колорит и глубокий исторический смысл. Празднование Пасхи способствует укреплению ценностей.

Также глава республики подчеркнул, что христианские, мусульманские, иудейские и другие религиозные объединения окружены в Татарстане общественной и государственной заботой. Ведется работа и по восстановлению исторической справедливости.

Уже в этом году татарстанцы станут свидетелями освящения воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря, основанного на месте обретения в 1579 году чудотворного образа.

«Убежден, что празднование Воскресения Христова в еще большей мере укрепит вас в спасительной вере, любви к ближнему, стремлении к духовному совершенству, миру и взаимопониманию», — передается в телеграмме.

Минниханов пожелал верующим и их близким жизненного оптимизма, счастья, здоровья и благополучия.

Праздник Пасхи встретили православные верующие в ночь на 2 мая. Глава Татарстанской митрополии владыка Кирилл возглавил пасхальные богослужения в Благовещенском соборе Казанского кремля. Подробнее — в материале «Реального времени».