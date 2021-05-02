Армения не согласилась на участие Азербайджана в заседании межправсовета ЕАЭС в Казани

Армянская сторона выступила против участия представителя Азербайджана в качестве гостя в заседании Евразийского межправительственного совета, которое проходило в Казани. Об этом заявил и.о. вице-премьера Армении Мгер Григорян.

Он пояснил, что для участия любой страны в мероприятии, нужно консенсусное решение.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— В частности, Армения не согласилась на участие в заседании представителя Азербайджана, — приводит ТАСС слова Григоряна.

От Армении на заседании Евразийского межправительственного совета в Казани побывал и.о. премьер-министра Никол Пашинян. Он побывал в Татарстане в первый раз. «Все знают, что это один из экономически развитых регионов России»,— отмечал он на встрече с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.



В сентябре прошлого года между Азербайджаном и Арменией обострился старый конфликт из-за Нагорного Карабаха. Между сторонами начались военные действия. В ноябре 2020 года было подписано трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Азербайджану перешли несколько районов в этом регионе по условию договора.

Татьяна Леухина