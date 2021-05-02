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Армения не согласилась на участие Азербайджана в заседании межправсовета ЕАЭС в Казани

08:59, 02.05.2021 5
Армения не согласилась на участие Азербайджана в заседании межправсовета ЕАЭС в Казани
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Армянская сторона выступила против участия представителя Азербайджана в качестве гостя в заседании Евразийского межправительственного совета, которое проходило в Казани. Об этом заявил и.о. вице-премьера Армении Мгер Григорян.

Он пояснил, что для участия любой страны в мероприятии, нужно консенсусное решение.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— В частности, Армения не согласилась на участие в заседании представителя Азербайджана, — приводит ТАСС слова Григоряна.

От Армении на заседании Евразийского межправительственного совета в Казани побывал и.о. премьер-министра Никол Пашинян. Он побывал в Татарстане в первый раз. «Все знают, что это один из экономически развитых регионов России»,— отмечал он на встрече с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

В сентябре прошлого года между Азербайджаном и Арменией обострился старый конфликт из-за Нагорного Карабаха. Между сторонами начались военные действия. В ноябре 2020 года было подписано трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Азербайджану перешли несколько районов в этом регионе по условию договора.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 02 май
    Побеждённая сторона диктует условия
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  • Анонимно 02 май
    Это как всегда бессовестно.
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  • Анонимно 02 май
    Тогда и Армению не надо было приглашать . Что за кааризы
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  • Анонимно 02 май
    Они что,кушают по разному да и питание разные?.А может Им обоим соль подсыпали,а?.А может у обоих силы стали по разному-по сильнее?.Почти родные,а дерутся между собой,как за пивом.
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  • Анонимно 02 май
    ну тогда и у Алиева спросите тоже уверен что он умно поступит. Этого возьмем и этого не возьмем в нашу команду как детская игра. нужно уважать все страны раз мы многонациональная страна.
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