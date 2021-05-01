Татарстан вошел в топ-10 регионов по прибыльности предприятий микро— и малого бизнеса

Татарстан занял 10-е место в рейтинге российских регионов по прибыльности предприятий микро- и малого бизнеса. В республике их средняя прибыль составляет 2,9 млн рублей.

Первую строчку в рейтинге по прибыльности предприятий микро- и малого бизнеса заняла Москва с показателем в 14 млн рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Like центра» и общественной организации «Деловая Россия».

На втором месте Удмуртия — 9,9 млн рублей, на третьем — Якутия — 9,5 млн рублей. В рейтинг регионов России по прибыльности предприятий микро- и малого бизнеса вошли также Башкирия (6 млн), Вологодская область, Камчатский край, Санкт-Петербург, Сахалинская и Магаданская области.



Татарстан, согласно результатам исследования FinExpertiza, попал в десятку регионов, в которых в 2020 году наиболее ухудшились финансовые показатели бизнеса: они упали до 54,6 млрд рублей, то есть на 88% по сравнению с 2019 годом.



Татьяна Демина