Главным тренером ХК «Нефтехимик» стал Олег Леонтьев

В Нижнекамском хоккейном клубе «Нефтехимик» назначили нового главного тренера. Им стал двукратный чемпион России, мастер спорта Олег Леонтьев, сообщает пресс-служба ХК.

С 2018 по 2020 годы Леонтьев был главным тренером хоккейного клуба «Горняк» (Учалы), которых он довел до четвертьфинала плей-офф.

В тренерский штаб ХК «Нефтехимик» также вошли старший тренер словацкий специалист Марцел Озимак, тренер Роберт Харисов, тренер вратарей Алексей Митрошин, тренер по физподготовке Валерий Балабанов, тренер-видеооператор Игорь Макаров. В клубе в качестве хоккейного скаута продолжит в клубе работу Павел Костичкин.



Напомним, в середине апреля стало известно, что главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев и его тренерский штаб покидают нижнекамскую команду. Вместе с ним хоккейный клуб покинули тренеры Александр Завьялов, Павел Костичкин и тренер вратарей Валерий Иванников.



Татьяна Демина