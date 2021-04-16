«Нефтехимик» объявил об уходе тренерского штаба Буцаева

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев и его тренерский штаб покидают нижнекамскую команду. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вместе с Буцаевым команду из Нижнекамска покинули тренеры Александр Завьялов, Павел Костичкин и тренер вратарей Валерий Иванников.

«Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и дальнейших успехов в карьере», — говорится в заявлении.

Буцаев руководил «Нефтехимиком» с декабря 2018 года, заменив на этом посту Андрея Назарова. В прошлом сезоне нижнекамцы вышли в плей-офф КХЛ и проиграли в первом раунде казанскому «Ак Барсу» (0:4). До «Нефтехимика» Буцаев работал тренером в ЦСКА и возглавлял ХК «Сочи».

Ранее сообщалось, что руководство нижнекамского клуба ведет переговоры о продлении контракта с тренерским штабом команды.