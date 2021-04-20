Роспотребнадзор ужесточил правила въезда для россиян, прибывающих из-за границы

Роспотребнадзор обязал прибывающих из-за границы россиян дважды сдавать тест на COVID-19. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

До 1 мая это требование касается россиян, прибывающих из Турции и Танзании, после — всех граждан, въезжающих на территорию страны из-за рубежа.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Исследование методом ПЦР нужно пройти до пяти дней с момента въезда. После получения результатов их нужно будет повторно загрузить на единый портал госуслуг. Документ вступает в силу с 21 апреля.

На прошлой неделе Роспотребнадзор обязал всех россиян, прибывающих любым видом транспорта из-за границы, сдавать тест на COVID-19 в течение трех дней с момента возвращения и соблюдать режим изоляции до получения отрицательного результата. Ранее тест на коронавирус должны были сдавать прибывающие в страну воздушным транспортом.

Напомним, с 15 апреля Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня.



Татьяна Леухина