Соцсети: в Казани на улице Баумана произошла драка футбольных болельщиков

Фото: Максим Платонов (архив)

В центре Казани произошла массовая драка между футбольными болельщиками. Происшествие случилось на улице Баумана около заведения «Урюк», сообщает telegram-канал Mash Iptash.

Драку фанатов футбола пришлось разнимать сотрудникам Росгвардии. Сообщается, что некоторых участников столкновения они задержали. На опубликованном в telegram-канале видео видно, как несколько сотрудников Росгвардии ведут к машине одного из дебоширов.

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Конфликты с участием футбольных болельщиков случаются в Казани не в первый раз. Так, в сентябре прошлого года полиция задержала 28-летнего жителя Подмосковья, который приехал в столицу Татарстана поддержать московскую футбольную команду: в полицию позвонил директор одного из казанских баров. По его словам, у входа в заведение несколько нетрезвых молодых людей вели себя агрессивно и приставали к прохожим.

Татьяна Демина