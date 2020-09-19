В Казани задержали болельщика московской футбольной команды
Сегодня полиция Казани задержала 28-летнего болельщика московской футбольной команды из Московской области. Он приехал в Казань с целью посещения матча.
Как сообщает пресс-служба МВД по Татарстану, в полицию позвонил директор одного из казанских баров. По его словам, у входа в заведение несколько нетрезвых молодых людей вели себя агрессивно и приставали к прохожим.
Нарушитель был доставлен в отдел полиции. На него составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).
В Набережных Челнах 17 сентября в 19.00 на проезжей части возле остановки «ДК «Энергетик» произошла драка.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым