Казанцы в пробках играют в города

Жители Казани, простаивая в пробках, стали играть в города. Сообщение об этом появилось в одном из городских сообществ в Instagram.

Уже спустя пять минут после предложения одного из водителей в игру включились другие участники движения. Игру начали традиционно со столицы России — Москвы, за ней казанские водители вспомнили Архангельск, Курск, Киров, Владикавказ.

Напомним, сегодня пробки в городе наблюдались уже в 16.00, по состоянию на 16.15 они достигли 8 баллов. В 18 часов пробки достигали 9 баллов, особенно сложной была ситуация в центре города.

Маргарита Головатенко