В Казани наблюдаются 8-балльные пробки

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В Казани по состоянию на 16.15 наблюдаются 8-балльные пробки, по прогнозу на 18 часов вечера, пробки достигнут 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Так, сильные пробки в центре города на ул. Лево-Булачной, ул. Саид-Галеева, ул. Пушкина, ул. Марселя Салимжанова, ул. Тихомирнова, ул. Вишневского и ул. Достоевского.

Еще пробки наблюдаются на ул. Николая Ершова, на ул. Аделя Кутуя, ул. Родины, ул. Академика Парина, ул. Патриса Лумумбы, а еще на проспекте Ямашева.

Напомним, вчера вечером в Казани также наблюдались пробки в 8 баллов.

Маргарита Головатенко