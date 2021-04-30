В Татарстане мужчину обвиняют в причинении имущественного ущерба на более чем 58 млн рублей

В отношении 42-летнего жителя Краснодара прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению в причинении имущественного ущерба путем обмана.



Следствие считает, что фигурант, находясь в Казани, с июня 2016-го по январь 2019-го заключил договор с одной из фирм города о приобретении бумаги-основы. Сделка совершалась от имени жительницы Казахстана. Обвиняемый при этом купил продукцию по цене ниже рыночной с применением нулевой ставки НДС — на 251 млн рублей. Подменив документы, он реализовывал в России товар от имени подконтрольного ему ООО «Алтайская бумага».

Так, по необоснованно примененной нулевой ставке НДС у казанской организации возникла недоимка на сумму более чем 45 млн рублей и пени за неуплату НДС на более чем 12 млн рублей.

Мужчина полностью признал свою вину, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Дело направят в Вахитовский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура республики.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В начале апреля сообщалось, что сотрудника банка с подельником обвинили в уводе 13,7 млн рублей. Специалист отдела банка оформлял кредитные карты на подставных лиц по указке своего сообщника, а еще вносил в базу заведомо ложные сведения о благонадежности этих «клиентов». После чего на подставных лиц оформляли кредиты в 300—500 тысяч рублей, а деньги обналичивали и тратили по своему усмотрению.

Маргарита Головатенко