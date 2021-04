Венгрия признала вакцину «Спутник V» самой безопасной и эффективной от коронавируса

В Венгрии назвали «Спутник V» самой безопасной и эффективной вакциной от коронавируса. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте вакцины со ссылкой на рейтинг, опубликованный правительством Венгрии.

«Спутник V» лучший в плане безопасности (в 7—32 раза меньше смертельных случаев) и эффективности (в 2—7 раз меньше случаев заражения COVID) на 100 000 вакцинированных», — говорится в сообщении.

The government of Hungary, the 1st EU country to start using Sputnik V, released its latest data on safety and efficacy across 5 vaccines. #SputnikV has the best safety (7-32 times fewer deaths cases) and efficacy (2-7 times fewer COVID infections) per 100,000 vaccinated. pic.twitter.com/UKVjsZT8Ws