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Венгрия признала вакцину «Спутник V» самой безопасной и эффективной от коронавируса

04:24, 26.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Венгрия признала вакцину «Спутник V» самой безопасной и эффективной от коронавируса
Фото: Максим Платонов

В Венгрии назвали «Спутник V» самой безопасной и эффективной вакциной от коронавируса. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте вакцины со ссылкой на рейтинг, опубликованный правительством Венгрии.

«Спутник V» лучший в плане безопасности (в 7—32 раза меньше смертельных случаев) и эффективности (в 2—7 раз меньше случаев заражения COVID) на 100 000 вакцинированных», — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что власти страны подверглись нападкам, после того как одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Он отметил, что недовольных не волновала эффективность препарата и мнение специалистов.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
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