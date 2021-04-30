В Казани назначили нового руководителя Центра цифровой трансформации РТ

В Центре цифровой трансформации Татарстана назначили нового руководителя. Им стал Динар Самигуллин.

Сегодня министр цифрового развития Айрат Хайруллин представил его коллективу ведомства. На эту должность проходил открытый конкурсный набор. В финале выступили шесть кандидатов. Они представили свои дорожные карты по реализации Концепции цифровой трансформации Татарстана на 2021—2024 годы перед экспертной комиссией во главе с министром Айратом Хайруллиным, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Фото: digital.tatarstan.ru

Динар Самигуллин — уроженец Татарстана, выпускник КФУ по направлению «Прикладная математика и информатика». В 2017—2018 годах получил дополнительное образование в Университете Иннополис по курсам «Управление проектами», «Управление на основе данных», «Гибкие методологии управления проектами» и «Руководитель по цифровой трансформации».

В ГУП «Центр информационных технологий РТ» начал работать в 2009 году инженером, начальником отдела. С 2017 по 2019 год работал в АНО «Фонд развития города Иннополис», а в 2019 году переехал в Москву, где устроился менеджером по работе с ключевыми клиентами в АО «Цифровые технологии».

Предыдущий руководитель Центра цифровой трансформации Татарстана Виктор Зубарев покинул свой пост в начале марта в связи с переходом на новую работу — в московский НИИ «Восход» на должность советника директора. Временно исполняющим обязанности руководителя ЦЦТ был заместитель Азат Мугинов.

Татьяна Леухина