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В Заинске прокуратура выявила несанкционированную свалку

11:50, 30.04.2021
В Заинске прокуратура выявила несанкционированную свалку
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В Заинске прокуратура выявила несанкционированную свалку твердых бытовых отходов площадью больше 300 кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ведомство установило, что на земельном участке на территории Заинска найдена незаконная свалка. В соответствии с законом собственники участков обязаны проводить мероприятия по защите земель от загрязнения химическими веществами, в том числе радиоактивными, отходами потребления.

Ведомство потребовало от руководителя исполкома города устранить выявленные нарушения. Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения.

Ранее в Апастовском районе РТ ликвидировали нелегальную свалку стройотходов. Площадь захламленной строительными отходами территории составляла 285 кв. метров, объем — 230 куб. метров. Исполком Апастовского района РТ привел заваленную мусором территорию в надлежащее санитарно-экологическое состояние.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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