В Апастовском районе РТ ликвидировали нелегальную свалку стройотходов

В Татарстане в селе Шонгуты Апастовского района ликвидировали несанкционированную свалку отходов от сноса и разборки зданий, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Площадь захламленной строительными отходами территории составляла 285 кв. метров, объем — 230 куб. метров.

Исполком Апастовского района РТ привел заваленную мусором территорию в надлежащее санитарно-экологическое состояние.

Фото: eco.tatarstan.ru

В этом месяце в Апастово ликвидировали еще одну несанкционированную свалку древесины и отходов сноса и разборки зданий площадью 147 кв. метров и объемом 85 куб. метров.



Нелегальные свалки в республике регулярно выявляют как экологи, так и местные жители. Так, в Лаишевском районе РТ, чтобы привлечь внимание к проблеме, жители села «Малые Кабаны» создали профиль в Instagram для захламленной мусорной свалки.



Татьяна Демина