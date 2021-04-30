Кабмин Татарстана определил дату проведения авиационного праздника «Я выбираю небо!»

Фото: Максим Платонов

В этом году авиационный праздник «Я выбираю небо!» пройдет 7 августа. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. Он же поручил организовать праздник с соблюдением всех антикоронавирусных мер.

Мероприятие организуют недалеко от Центра семьи «Казан». Оргкомитет по подготовке и проведения праздника возглавил министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов.

Фоток: Максим Платонов

В прошлом году авиационный праздник «Я выбираю небо!» прошел 25 июля. О том, как это было, смотрите в фоторепортаже «Реального времени».