«Я выбираю небо!»: «небесная печать» от «Первого полета» и виражи «Стрижей»

Сегодня в столице Татарстана возле Центра семьи «Казан» прошел авиационный праздник «Я выбираю небо!», посвященный Дню воздушного флота России. Среди участников авиашоу – воздушные суда гражданской авиации, ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160 «Белый лебедь», Ту-95 и Ту-22М3. Также зрители увидели выброску парашютистов из самолетов Ан-2. Знаменитые «Стрижи» на шести истребителях МиГ-29 на скорости 700-800 км/ч демонстрировали фигуры высшего пилотажа. Чемпионы России и Европы по высшему пилотажу – группа «Первый полет» – «написали» на небе: «100 лет ТАССР» и «Я выбираю небо!».
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