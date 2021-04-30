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В Башкирии у населенного пункта загорелся газовый трубопровод

07:35, 30.04.2021
В Башкирии у населенного пункта загорелся газовый трубопровод
Фото: vk.com/sermeninfo

В Башкирии произошел пожар на газовом трубопроводе Сибайского ЛПУ в селе Серменево. На месте работают пожарные.

По предварительны данным, пожар произошел рано утром. По неустановленной пока причине трубопровод разгерметизировался, а затем начал гореть.

«По прибытии сил и средств МЧС России производится охлаждение зоны горения. Привлечено 15 единиц техники и 38 человек. По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по РБ.

Ранее в Казани произошел пожар на территории завода малотоннажной химии.

Ольга Плешкова
Происшествия Башкортостан
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