В Башкирии у населенного пункта загорелся газовый трубопровод

В Башкирии произошел пожар на газовом трубопроводе Сибайского ЛПУ в селе Серменево. На месте работают пожарные.

По предварительны данным, пожар произошел рано утром. По неустановленной пока причине трубопровод разгерметизировался, а затем начал гореть.

«По прибытии сил и средств МЧС России производится охлаждение зоны горения. Привлечено 15 единиц техники и 38 человек. По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по РБ.

Ранее в Казани произошел пожар на территории завода малотоннажной химии.

Ольга Плешкова