Сборная России обыграла Германию на юниорском ЧМ-2021, благодаря покеру Мичкова

Сборная России обыграла команду Германии (6:1) в матче группового раунда юниорского чемпионата мира по хоккею в США.

В составе российской дружины четыре гола на свой счет записал нападающий Матвей Мичков, один из которых он забил в стиле «лакросс», закинув шайбу из-за ворот за шиворот вратаря. Еще по голу забросили Илья Квочко и Данила Юров.

Это вторая победа сборной России на турнире. Ранее россияне обыграли в овертайме США (7:6) и проиграли в овертайме Финляндии (3:4).

Германия U-18 — Россия U-18 — 1:6 (0:1, 0:3, 1:2)

Голы:

0:1 — 10, Юров (Свечков);

0:2 — 21, Мичков (Чибриков, Новиков);

0:3 — 27, Мичков (Грудинин, Макаров);

0:4 — 35, Мичков (Полтапов);

0:5 — 45, Квочко (Чибриков, Фигурин);

1:5 — 54, Корте (Цап, Россми);

1:6 — 58, Мичков (Фигурин).