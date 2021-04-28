Сборная России проиграла Финляндии на ЮЧМ-2021, ведя по ходу матча 3:1

Сборная России по хоккею по буллитам уступила команде Финляндии (3:4 б) в матче группового раунда юниорского чемпионата мира — 2021.

Россияне открыли счет уже на 10-й минуте встречи усилиями Свечкова. Во втором периоде российская сборная еще дважды забила, позволив сопернику забросить лишь одну шайбу. В составе России дублем отметился все тот же Свечков, еще один гол на счету Чибрикова.

Ход матча кардинально изменился после 58-й минуты. Вначале Койвунен, а потом Туомаала забросили по голу и перевели игру в овертайм. В итоге все решилось в серии буллитов, где точнее оказались финские хоккеисты.

Фото: fhr.ru

Напомним, ранее сборная России обыграла США, уступая по ходу встречи со счетом 1:5.

Финляндия U18 — Россия U18 — 4:3 Б (0:1, 1:2, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы:

0:1 — 10, Свечков (Юров, Мирошниченко);

1:1 — 22, Салминен (Юусола, Ламберт);

1:2 — 25, Чибриков;

1:3 — 38, Свечков (Юров);

2:3 — 58, Койвунен (Хеймосалми);

3:3 — 59, Туомаала (Ламберт, Койвунен);

4:3 — Миеттинен (решающий буллит).