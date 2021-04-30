В Госдуме предложили освободить будущих первокурсников от платы за общежитие

В Госдуме предложили освободить от оплаты общежития первокурсников, которые поступят в вузы в этом году. С такой инициативой выступил депутат Иван Сухарев.

В своем обращении на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова он отметил падение доходов части семей из-за потери работы. Одним из наиболее пострадавших отраслей оказались торговля и ресторанный бизнес — это те сферы, в которых студенты традиционно находили работу параллельно обучению.

Фото: realnoevremya.ru

По мнению парламентария, такие обстоятельства не должны влиять на возможность молодых людей получать высшее образование.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность освобождения молодых людей, которые летом 2021 года поступят в высшие учебные заведения, от оплаты проживания в университетских общежитиях на весь период первого курса обучения», — цитирует текст обращения RT.

Ранее в telegram-канале студенческого издания «Ветер» был опубликован пост, в котором сообщалось, что студентов Казанского федерального университета принуждают подписывать отказ от общежития. Отмечалось, что молодых людей не хотят заселять в общежитие на следующий год и заставляют отказаться от жилья. В пресс-службе КФУ «Реальному времени» сообщили, что информация не соответствует действительности. Отмечается, что сейчас в институтах проходят жилищно-бытовые комиссии.



Ольга Плешкова