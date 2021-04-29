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На закупку продуктов на республиканский ифтар потратят 10 млн рублей

22:11, 29.04.2021 3
На закупку продуктов на республиканский ифтар потратят 10 млн рублей
Фото: dumrt.ru

В этом году в Татарстане на закупку продуктов к проведению республиканского ифтара планируют потратить порядка 10 млн рублей. В частности, организаторы намерены приобрести по три тонны мяса и риса.

По подсчетам, на еду для каждого гостя ифтара придется 500 рублей, сообщают новости телеканала «Татарстан-24". Организаторы мероприятия обещают, что в этом году на столах будет много фруктов и сладостей, в том числе чак-чак.

Напомним, республиканский ифтар в этом году пройдет в девятый раз. Он пройдет 11 мая на площадке МВЦ «Казань Экспо». Планируется собрать «за одним столом» пять тысяч человек. Также на стадионе «Ак барс Арена» будут раздавать дополнительные ифтар-боксы для нуждающихся.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Среди участников ифтара будут как рядовые мусульмане, нуждающиеся и малоимущие, так и руководители различных уровней, представители бизнеса, гости из регионов, сообщает ДУМ Татарстана.

В этом году количество участников мероприятия сокращено из-за эпидемиологической обстановки. При проведении ифтара будут соблюдаться антиковидные меры безопасности.

Татьяна Демина
ОбществоКультура Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 29 апр
    а что 100 млн...
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  • Анонимно 30 апр
    Опять для избранных такие деньги выделяют..В ресторане покушать меньше уйдёт..
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  • Анонимно 30 апр
    10000000 разделить на 500 будет 20000, а стол на 5000 чел
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