Президент ФХР Третьяк: «Звезды уехали, потому что в КХЛ им нельзя платить большие деньги»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о потолке зарплат хоккеистов в КХЛ. Он сожалеет, что клубы потеряли возможность тратить большие деньги.

«Я бы говорил о потолке зарплат в другом разрезе. Увы, мы стали видеть в лиге мало звездных игроков. Стало меньше голов, стало меньше ярких игроков. Многие звезды уехали, потому что платить им большие деньги в России уже нельзя. Вот главный итог потолка зарплат», — считает Третьяк.

Фото: realnoevremya.ru

Также он отметил, что введение потолка зарплат никак не повлияло на результаты команд — в полуфинал Кубка Гагарина пробились только финансово успешные клубы КХЛ.



Напомним, накануне определился победитель плей-офф КХЛ в сезоне-2020/21. По итогам шестого матча финальной серии с ЦСКА чемпионом лиги стал омский «Авангард». Подробнее о финале читайте в материале «Реального времени».