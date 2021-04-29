Защитник «Авангарда» Шарипзянов не вызван в сборную России из-за травмы

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов получил травму и не поможет сборной России, сообщает пресс-служба национальной команды.

При этом в сборную вызваны сразу пять хоккеистов ЦСКА. Приглашения получили Максим Мамин, Максим Шалунов, Константин Окулов, Антон Слепышев и Павел Карнаухов. Все пять нападающих ЦСКА присоединятся к сборной 3 мая и пройдут тестирование ФМБА для получения данных о состоянии здоровья хоккеистов.

Штаб сборной России вызвал в расположение национальной команды игроков ЦСКА — Максима Мамина, Максима Шалунова, Константина Окулова, Антона Слепышева, Павла Карнаухова. Форварды присоединятся к сборной 3 мая, где пройдут специализированные тесты ФМБА — Хоккей России (@russiahockey) April 29, 2021

Примечательно, что из состава победителей Кубка Гагарина омского «Авангарда» ни один игрок не вызван в сборную.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня. Ранее сборная России отправилась в Швейцарию, где проведет две встречи с местной национальной командой в рамках подготовки к мировому первенству.