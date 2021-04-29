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Защитник «Авангарда» Шарипзянов не вызван в сборную России из-за травмы

13:16, 29.04.2021 1
Защитник «Авангарда» Шарипзянов не вызван в сборную России из-за травмы
Фото: hawk.ru

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов получил травму и не поможет сборной России, сообщает пресс-служба национальной команды.

При этом в сборную вызваны сразу пять хоккеистов ЦСКА. Приглашения получили Максим Мамин, Максим Шалунов, Константин Окулов, Антон Слепышев и Павел Карнаухов. Все пять нападающих ЦСКА присоединятся к сборной 3 мая и пройдут тестирование ФМБА для получения данных о состоянии здоровья хоккеистов.

Примечательно, что из состава победителей Кубка Гагарина омского «Авангарда» ни один игрок не вызван в сборную.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня. Ранее сборная России отправилась в Швейцарию, где проведет две встречи с местной национальной командой в рамках подготовки к мировому первенству.

СпортХоккей
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 29 апр
    ну вот как обычно, нафиг лучших брать
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