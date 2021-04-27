Билялов и Воронков не попали в состав сборной России на матчи со Швейцарией

Сборная России по хоккею назвала список игроков, которые отправятся в Швейцарию на два контрольных матча с местной национальной командой.

В число хоккеистов, которые завтра вылетят в швейцарский Биль, вошли три хоккеиста «Ак Барса» — защитники Никита Лямкин и Дмитрий Юдин, а также нападающий Илья Сафонов.

Вратарь Тимур Билялов и форвард Дмитрий Воронков останутся в Новогорске, где будут заниматься индивидуально. Также отдельно от сборной России поработают защитник Кирилл Кирсанов и нападающие Андрей Кузьменко и Антон Бурдасов.

При этом пять игроков были отправлены обратно в свои команды, в том числе защитник Виктор Антипин, форварды Николай Коваленко, Артем Ильенко, Георгий Иванов и Владислав Ефремов.

Также в Федерации хоккея России рассказали, что хоккеисты «Авангарда» и ЦСКА, играющие сейчас в финале плей-офф КХЛ, присоединятся к сборной перед четвертым этапом Евротура в Чехии. А вот игроки из НХЛ добавятся в команду уже непосредственно перед стартом чемпионата мира в Латвии после трехдневного карантина.

Матчи со Швейцарией сборная России проведет в гостях 30 апреля и 1 мая.

Напомним, ранее российские хоккеисты в контрольных встречах дважды обыграли Белоруссию.