Билялов и Воронков не попали в состав сборной России на матчи со Швейцарией
Сборная России по хоккею назвала список игроков, которые отправятся в Швейцарию на два контрольных матча с местной национальной командой.
В число хоккеистов, которые завтра вылетят в швейцарский Биль, вошли три хоккеиста «Ак Барса» — защитники Никита Лямкин и Дмитрий Юдин, а также нападающий Илья Сафонов.
Вратарь Тимур Билялов и форвард Дмитрий Воронков останутся в Новогорске, где будут заниматься индивидуально. Также отдельно от сборной России поработают защитник Кирилл Кирсанов и нападающие Андрей Кузьменко и Антон Бурдасов.
При этом пять игроков были отправлены обратно в свои команды, в том числе защитник Виктор Антипин, форварды Николай Коваленко, Артем Ильенко, Георгий Иванов и Владислав Ефремов.
Также в Федерации хоккея России рассказали, что хоккеисты «Авангарда» и ЦСКА, играющие сейчас в финале плей-офф КХЛ, присоединятся к сборной перед четвертым этапом Евротура в Чехии. А вот игроки из НХЛ добавятся в команду уже непосредственно перед стартом чемпионата мира в Латвии после трехдневного карантина.
Матчи со Швейцарией сборная России проведет в гостях 30 апреля и 1 мая.
Напомним, ранее российские хоккеисты в контрольных встречах дважды обыграли Белоруссию.СпортХоккей
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