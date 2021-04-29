Татарстан получит 21 тысячу бюджетных мест в вузах

В 2022—2023 учебном году Татарстан получит 21 тысячу бюджетных мест в вузах — больше остальных регионов. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

По его словам, количество бюджетных мест в субъектах будет увеличиваться.

— Хотя увеличение бюджетных мест в целом по стране не означает, что в каждом регионе они обязательно увеличатся. Тут есть своя специфика, связанная и с особенностями рынка труда, и с приемом в прошлые годы, и с заявками вузов, — цитирует его пресс-служба правительства РФ.

Помимо Татарстана, наибольшее количество мест, за исключением столиц, в 2022 году будет закреплено в Башкирии, Красноярском крае, Свердловской, Ростовской, Новосибирской, Томской областях.

— Это по абсолютному количеству бюджетных мест. То есть, допустим, в той же Свердловской области это почти 20 тыс. бюджетных мест. Примерно столько же, чуть больше, в Татарстане — 21 тыс. бюджетных мест. В Томской области — почти 13,5 тыс. бюджетных мест, — отметил Фальков.

Валерий Фальков. Фото: government.ru

Президент России Владимир Путин во время послания рассказал, что в вузах России в ближайшие два года откроют 45 тыс. бюджетных мест. Около 60% выпускников школ этого года смогут поступить на бюджетные места в вузах по России.

Из общего количества 70% мест отведут регионам, отметили в Минобрнауки.