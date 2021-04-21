Путин сообщил о создании Президентского фонда культурных инициатив

Президент России Владимир Путин во время послания объявил о создании Президентского фонда культурных инициатив. В этом году на гранты выделят 3,5 млрд рублей.

В 2021 году планируется профинансировать при помощи грантов 1,5 тыс. креативных команд.

Фото: kremlin.ru

Также он рассказал, что в вузах России в ближайшие два года откроют 45 тыс. бюджетных мест. Около 60% выпускников школ этого года смогут поступить на бюджетные места в вузах.

«Реальное время» ведет трансляцию события.