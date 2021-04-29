В Казани изменят схемы движения общественного транспорта с 30 апреля по 2 мая

В Казани из-за проведения Казанского марафона с 23.00 30 апреля до 22.00 2 мая на время поменяют схемы движения автобусных и троллейбусных маршрутов. Об этом сообщается на сайте исполкома Казани.

Сообщается, что троллейбус №2 «Станция метро «Площадь Г. Тукая» — ул. Академика Арбузова» будет закрыт. Троллейбусный маршрут №7 «Ул. Халитова — ж/д вокзал» сократится до остановки «Площадь Свободы». Троллейбусный маршрут №13 «Ул. Халитова — ул. Ленинградская» 2 мая начнет курсировать только с девяти утра.

1 мая

Автобусы №22, 28а и 89 после остановки «Тандем» будут проезжать по улицам Вахитова — Большая Крыловка — Несмелова — Кировской дамбе — Саид-Галеева — Чернышевского — Московской — Камала — Астрономическая — Лобачевского до Карла Маркса и далее по маршруту. В обратном направлении автобусы №22 и №89 после остановки «Площадь Свободы» будут двигаться по Лобачевского — Астрономической — Московской — Чернышевского — Саид-Галеева — Кировской дамбе — Несмелова — Большая Крыловка — Ленской — Декабристов и далее по маршруту.

Автобусы №6, 29, 35 будут следовать в прямом направлении по улице Чернышевского — Саид-Галеева — Кировской дамбе — Несмелова — Большая Крыловка — Ленской — Декабристов, далее по маршрутам. Обратно автобусы №6 и №29 будут ехать после торгового комплекса «Тандем» по улице Вахитова — Большая Крыловка — Несмелова — Кировской дамбе — Саид-Галеева — Чернышевского — Лево-Булачной и далее по маршруту.

Автобус №15 от остановки «Комбинат «Здоровье» отправится по маршруту Право-Булачная, далее по Чернышевского — Саид-Галеева — Кировская дамба — Несмелова — Большая Крыловка — Ленской — проспект Ямашева и далее по маршруту. Обратно после ТК «Тандем» по Вахитова — Большой Крыловке — Несмелова — Кировской дамбе — Саид-Галеева — Чернышевского — Лево-Булачной и далее по маршруту.

Автобусы №35а, 37 и 47 проследуют после остановки у ТК «Тандем» по улице Вахитова — Большая Крыловка — Несмелова — Кировской дамбе — Саид-Галеева — Чернышевского — ул. Московской и далее по маршрутам. В обратном направлении автобусы №37 и №47 будут ехать по Чернышевского — Саид-Галеева — Кировской дамбе — Несмелова — Большой Крыловке — Ленской — Декабристов и далее по маршрутам.



Автобус №28 проследует по маршруту до остановки «Площадь Свободы», далее по Лобачевского — Астрономической — Московской — Чернышевского — Саид-Галеева — Кировской дамбе — Несмелова — Большая Крыловка — Ленской — Декабристов и далее по маршруту.



Автобус №74 после остановки «Бондаренко» по Чистопольской будет следовать по Вахитова — Большая Крыловка — Несмелова — Кировской дамбе — Саид-Галеева и далее по маршруту. Обратно: Саид-Галеева — Кировской дамбе — Несмелова — Большая Крыловка — Вахитова — Чистопольская и далее по маршруту.

Автобус №75 от остановки «Комбинат «Здоровье» проследует по маршруту по Право-Булачной, далее по Чернышевского — Саид-Галеева — Кировской дамбе — Несмелова — Большая Крыловка — Вахитова — Чистопольской и далее по маршруту. В обратном направление после остановки «Бондаренко» будет следовать по Вахитова — Большой Крыловке — Несмелова — Кировской дамбе — Саид-Галеева — Чернышевского — Лево-Булачной и далее по маршруту.



Фото: Ринат Назметдинов

2 мая:

Автобус №1 после остановки по ул. Татарстан будет следовать по ул. Тукая — ул. Назарбаева — ул. Вишневского и далее по маршруту; в обратном направлении после остановки «Станция метро «Суконная слобода» по ул. Назарбаева — ул. Тукая — ул. Татарстан и далее по маршруту.

Автобус №2 будет курсировать по маршруту до остановки «Концертный зал филармонии», далее по ул. Павлюхина — ул. Назарбаева — ул. Тукая — ул. Татарстан — ул. Московской и далее по маршруту; в обратном направлении по маршруту до остановки «Колхозный рынок», далее по ул. Татарстан — ул. Тукая — ул. Назарбаева — ул. Качалова и далее по маршруту.

Автобус №6 будет курсировать по маршруту до остановки «Чернышевского» на ул. Московской, далее по ул. Чернышевского — ул. Саид-Галеева — Кировской дамбе — ул. Несмелова — ул. Большая Крыловка — ул. Ленской — ул. Декабристов и далее по маршруту; в обратном направлении по маршруту до остановки «ДК химиков», далее по ул. Ленской — ул. Большая Крыловка — ул. Несмелова — Кировской дамбе — ул. Саид-Галеева — ул. Тукая — ул. Татарстан и далее по маршруту.

Автобусы №№10, 10а, 30, 63 и 91 будут ездить по маршруту, с приостановкой на ул. Пушкина (ул. Татарстан) на перекрестке с ул. Право-Булачной (ул. М. Салимжанова). При этом автобусы 91-го маршрута в случае, если проезд с ЦУМа на ул. Московскую будет перекрыт, проследуют через ул. Саид-Галеева.

Автобус №15 с ул. Парижской Коммуны будет следовать по ул. Столбова — ул. Г. Камала — ул. Московской — ул. Чернышевского — ул. Саид-Галеева — Кировской дамбе — ул. Несмелова — ул. Большая Крыловка — ул. Ленской — пр. Ямашева и далее по маршруту; в обратном направлении проследует по маршруту до остановки «Магазин «Океан», далее по ул. Ленской — ул. Большая Крыловка — ул. Несмелова — Кировской дамбе — ул. Саид-Галеева — ул. Чернышевского — ул. Московской — ул. Парижской Коммуны.

Автобусы №№18, 36 и 62 не будут заезжать на ул. Волгоградскую и станцию метро «Яшьлек», последуют по ул. Восстания в обоих направлениях. После открытия проезда по ул. Волгоградской автобусы №36 и №62 проследуют по маршруту.

Автобус №22 с 7.00 до 9.00 с ул. Можайского последует по маршруту до остановки пл. Восстания, далее по ул. Декабристов — ул. Ленской — ул. Большая Крыловка — ул. Несмелова — Кировской дамбе — ул. Саид-Галеева — ул. Чернышевского — ул. Московской — ул. Г. Камала — ул. Астрономической — ул. Лобачевского до ул. К. Маркса и далее по маршруту.

После открытия ул. Волгоградской: с ул. Можайского по маршруту до остановки ТК «Тандем» по пр. Ибрагимова — ул. Вахитова — ул. Большая Крыловка — ул. Несмелова — Кировской дамбе — ул. Саид-Галеева — ул. Чернышевского — ул. Московской — ул. Г. Камала — ул. Астрономической — ул. Лобачевского до ул. К. Маркса и далее по маршруту.

В обратном направлении по маршруту по пл. Свободы, далее по ул. Лобачевского — ул. Астрономической — ул. Московской — ул. Чернышевского — ул. Саид-Галеева — Кировской дамбе — ул. Несмелова — ул. Большая Крыловка — ул. Ленской — ул. Декабристов и далее по маршруту.

Автобус №28 будет курсировать с ул. Короленко — пр. Ямашева — Третьей транспортной дамбе — Сибирскому тракту — ул. Н. Ершова — ост. «Площадь Свободы», далее по ул. Лобачевского — ул. Астрономической — ул. Г.Камала — ул. Московской — ул. Чернышевского — ул. Саид-Галеева — Кировской дамбе — ул. Несмелова — ул. Большая Крыловка — ул. Ленской — ул. Декабристов и далее по маршруту.

Автобус №28а будет следовать с ул. Короленко по ул. Восстания до ул. Декабристов, до остановки «ДК химиков», далее по ул. Ленской — ул. Большая Крыловка — ул. Несмелова — Кировской дамбе — ул. Саид-Галеева — ул. Тукая — ул. Назарбаева — ул. Вишневского и далее по маршруту.

Маршрут автобуса №29 сократится с ул. Гудованцева до станции метро «Яшьлек».

Автобус №31 будет следовать по маршруту до остановки «Концертный зал филармонии», далее по ул. Назарбаева — ул. Тукая — ул. Татарстан и далее по маршруту; в обратном направлении по маршруту до остановки Татарстан, далее по ул. Тукая — ул. Назарбаева — ул. Павлюхина и далее по маршруту.

Автобус №35 с ул. Гаврилова будет курсировать по маршруту до остановки «ЦПКиО им.Горького», далее по развязке по ул. Вишневского — ул. Назарбаева — ул. Тукая — ул. Татарстан — ул. Московской — ул. Чернышевского — ул. Саид-Галеева — Кировской дамбе — ул. Несмелова — ул. Большая Крыловка — ул. Ленской — ул. Декабристов и далее по маршруту.

Автобус №35а с авторынка последует по ул. Чуйкова — ул. Восстания до ул. Декабристов, остановки «ДК химиков», далее по ул. Ленской — ул. Большая Крыловка — ул. Несмелова — Кировской дамбе — ул. Саид-Галеева — ул. Чернышевского — ул. Московской и далее по маршруту, с приостановкой на ул. Пушкина (ул. Татарстан) на перекрестке с ул. Право-Булачной (ул. М. Салимжанова).

Автобусы №37 и №47 будут ездить по маршруту до остановки «ДК химиков», далее по ул. Ленской — ул. Большая Крыловка — ул. Несмелова — Кировской дамбе — ул. Саид-Галеева — ул. Чернышевского — ул. Московской — ул. Татарстан — ул. Тукая — ул. Назарбаева — ул. Павлюхина и далее по маршруту; в обратном направлении до остановки «Концертный зал филармонии», далее по ул. Назарбаева — ул. Тукая — ул. Татарстан — ул. Московская — ул. Чернышевского — ул. Саид-Галеева — Кировской дамбе — ул. Несмелова — ул. Большая Крыловка — ул. Ленской — ул. Декабристов и далее по маршруту.

Автобус №43 с ул. Химической проследует по маршруту до остановки «Чистопольская» по ул. Амирхана, развернется на ул. С. Хакима, проследует по ул. Амирхана — пр. Ямашева — Третьей транспортной дамбе — Сибирскому тракту — ул. Н. Ершова — остановки «ЦПКиО им. Горького» — развязке на ул. Вишневского и далее по маршруту. В обратном направлении по маршруту, но после моста «Миллениум» пропустит остановку «Героя РФ Козина» и ул. С.Хакима.

Автобус №54 с ул. Гаврилова будет курсировать по маршруту до остановки «Чистопольская» на ул. Амирхана, далее развернется на ул. С. Хакима и проследует по ул. Амирхана — ул. Чистопольской — Третьей транспортной дамбе — Сибирскому тракту — ул. Н. Ершова — ул. К. Маркса, далее по маршруту с приостановкой на ул. Пушкина (ул. Татарстан) на перекрестке с ул. Право-Булачной (ул. М. Салимжанова). В обратном направлении по маршруту, но после моста «Миллениум» пропустит остановку «Героя РФ Козина» и ул. С. Хакима.

Автобус №60 будет ездить по маршруту до остановки «Улица Гагарина», далее по ул. Восстания — ул. Короленко — пр. Ямашева и далее по маршруту. В обратном направлении без изменения. После открытия проезда по ул. Волгоградской — по маршруту.

Автобус №71 из жилого массива Константиновка последует по маршруту до остановки «ЦПКиО им. Горького», далее по ул. Вишневского — ул. Назарбаева — ул. Тукая — ул. Татарстан и далее по маршруту. В обратном направлении без изменения.

Автобус №74 с 7.00 до 9.00 будет следовать от Дворца водных видов спорта по маршруту до остановки «Улица Абсалямова» по ул. Чистопольской, далее по ул. Бондаренко — пр. Ямашева — ул. Ленской — ул. Большая Крыловка — ул. Несмелова — Кировской дамбе — ул. Саид-Галеева — ул. Чернышевского — ул. Московской — ул. Татарстан — ул. Тукая — ул. Назарбаева — ул. Павлюхина и далее по маршруту;

После открытия пр.Ибрагимова по маршруту до остановки «Улица Абсалямова» по ул. Чистопольской, далее по ул. Вахитова — ул. Большая Крыловка — ул. Несмелова — Кировской дамбе — ул. Саид-Галеева — ул. Чернышевского — ул. Московской — ул. Татарстан — ул. Тукая — ул. Назарбаева — ул. Павлюхина и далее по маршруту.

В обратном направлении по маршруту до остановки «Концертный зал филармонии», далее по ул. Назарбаева — ул. Тукая — ул. Татарстан — ул. Московской — ул. Чернышевского — ул. Саид-Галеева — Кировской дамбе — ул. Несмелова — ул. Большая Крыловка — ул. Ленской — пр. Ямашева — ул. Бондаренко — ул. Чистопольская и далее по маршруту. После открытия пр. Ибрагимова по ул. Большая Крыловка — ул. Вахитова — ул. Чистопольской и далее по маршруту.

Автобус №75 будет ездить с «Универсама-2» до станции метро «Козья слобода».

Автобус №78 будет разворачиваться на станции метро «Яшьлек» по ул. Декабристов.

Автобус №89 с ул.Сахарова будет следовать по маршруту до площади Свободы, далее по ул. Лобачевского — ул. Астрономической — ул. Г. Камала — ул. Московской — ул. Чернышевского — ул. Саид-Галеева — Кировской дамбе — ул. Несмелова — ул. Большая Крыловка — ул. Ленской — ул. Декабристов и далее по маршруту; в обратном направлении по маршруту до остановки «ДК химиков», далее по ул. Ленской — ул. Большая Крыловка — ул. Несмелова — Кировской дамбе — ул. Саид-Галеева — ул. Чернышевского — ул. Московской — ул. Г.Камала — ул. Астрономической — ул. Лобачевского до ул. К.Маркса и далее по маршруту.



Ольга Плешкова