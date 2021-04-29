Исследование: большинство работодателей не рассматривают вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю

В России только 9% работодателей всерьез обсуждают возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. 77% опрошенных работодателей этот вариант не рассматривают в краткосрочной перспективе, еще 14% затруднились ответить, говорится в исследовании сайта по поиску работы и сотрудников hh.ru (есть в распоряжении «Реального времени»).

Однако переход на четырехдневку через три года и более рассматривают лишь 8%. Большинство (63%) не думают о переходе на такой форматы работы, а 28% респондентов сомневаются. В долгосрочной перспективе переход на короткую рабочую неделю выглядит чуть более реальным, считают специалисты сервиса.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Представители российских компаний назвали преимущества перехода на короткую рабочую неделю: уменьшение выгорания сотрудников (58% выбрали этот вариант), более эффективное использование рабочего времени (48%) и повышение уровня здоровья сотрудников (38%).

Также некоторые работодатели считают, что при таком графике сотрудники будут более вовлечены в работу (19%), у сотрудников появится больше времени для повышения квалификации (17%), снизится текучесть кадров (12%), вырастет качество продукции/услуг (5%). 21% опрошенных считают, что у четырехдневки нет никаких преимуществ.

При этом 38% респондентов указывают на необходимость снизить заработную плату при переходе на четырехдневную рабочую неделю. Также среди недостатков такого режима работы работодатели назвали: сокращение производительности (33%) и бюрократические сложности (20%).

В некоторых компаниях считают, что четырехдневка чревата переработками и быстрым выгоранием сотрудников (19%), а также снижением трудовой дисциплины (17%). Некоторые заявили, что придется нанимать новых людей (15%) и что дополнительный выходной приведет к лени и разгильдяйству сотрудников (14%).

Вчера зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в эфире VKLive вновь высказался за введение четырехдневной рабочей недели. По его словам, мир уже движется в этом направлении.

Татьяна Леухина