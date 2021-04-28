Боррель рассказал, как улучшить отношения между Европой и Россией

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз «оставит открытыми» каналы связи с Россией, несмотря на разногласия.

«Мы готовы по возможности и улучшать наши отношения с российскими властями, если они проявят настоящую открытость, будут соблюдать наши ценности, наши принципы», — сказал он, выступая перед депутатами на сессии Европейского парламента, сообщает «РИА Новости».

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Также Боррель добавил, что Москва «усиливает напряженность, проводит кампании по дезинформации».

Ранее глава европейской дипломатии обвинил Россию в агрессии за решение выслать из страны трех европейских дипломатов, которые участвовали в несогласованных акциях протеста в конце января.

Жозеп Боррель посетил Москву 4 февраля. На следующий день дипломаты из Германии, Польши и Швеции были объявлены нежелательными персонами. Боррель заявил, что ответ «был ясным» и «агрессивным».



Алексей Нечаев