В Татарстане мужчина погиб из-за обрушения кирпичной стены, Следком проводит проверку

В Татарстане 27 апреля в лесопосадке на окраине села Слобода Петропавловская 42-летний мужчина погиб при обрушении кирпичной стены. Следственные органы республики проводят доследственную проверку по этому факту.



По предварительным данным, мужчина вместе с родственниками поехал на заброшенный склад горюче-смазочных материалов, чтобы похитить металлолом. Там они стали вытаскивать из подземного хранилища металлические трубы. Мужчина спустился вниз, чтобы перевязать трос, в это время обрушилась кирпичная стена. Мужчина скончался в больнице от полученных повреждений.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки примут процессуальное решение, сообщает Следком по РТ.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

Ранее сообщалось, о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности в Казани в связи с гибелью трехлетнего мальчика — он выпал из окна, облокотившись на москитную сетку.

Маргарита Головатенко