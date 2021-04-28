Новости происшествий

12:44 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане мужчина погиб из-за обрушения кирпичной стены, Следком проводит проверку

18:15, 28.04.2021
В Татарстане мужчина погиб из-за обрушения кирпичной стены, Следком проводит проверку
Фото: sledcom.ru

В Татарстане 27 апреля в лесопосадке на окраине села Слобода Петропавловская 42-летний мужчина погиб при обрушении кирпичной стены. Следственные органы республики проводят доследственную проверку по этому факту.

По предварительным данным, мужчина вместе с родственниками поехал на заброшенный склад горюче-смазочных материалов, чтобы похитить металлолом. Там они стали вытаскивать из подземного хранилища металлические трубы. Мужчина спустился вниз, чтобы перевязать трос, в это время обрушилась кирпичная стена. Мужчина скончался в больнице от полученных повреждений.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки примут процессуальное решение, сообщает Следком по РТ.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

Ранее сообщалось, о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности в Казани в связи с гибелью трехлетнего мальчика — он выпал из окна, облокотившись на москитную сетку.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем