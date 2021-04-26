В Казани трехлетний мальчик выпал из окна, возбуждено уголовное дело

Следком Казани возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности в связи с гибелью трехлетнего мальчика — он выпал из окна, облокотившись на москитную сетку.



Как сообщает Следком по Татарстану, по предварительным данным, родители мальчика отвезли его к бабушке, а сами отправились на работу. Бабушка поехала к родственнице, чтобы отвезти ей лекарство, и оставила ребенка с 13-летним сыном. Подросток в какой-то момент отошел на кухню, а мальчик забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Она не выдержала веса ребенка. Мальчик упал с пятого этажа.

Сейчас проводятся следственные действия, выясняются все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает Следком по Татарстану.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

также в апреле в Казани женщина выпала из окна многоэтажного дома. Инцидент произошел на улице Баки Урманче. По словам очевидца, перед падением женщина мыла окна в квартире.

Маргарита Головатенко